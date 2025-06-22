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Нацполиция открыла два уголовных дела против Назария Гусакова по подозрению в мошенничестве

18:56, 22 июня 2025
Полиция расследует исчезновение донатов на лечение спинальной мышечной атрофии.
Нацполиция открыла два уголовных дела против Назария Гусакова по подозрению в мошенничестве
Фото: Назарій Гусаков/Facebook
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Национальная полиция Украины начала два уголовных производства в отношении гражданина Назария Гусакова, которого подозревают в мошенничестве, связанном со сбором благотворительных средств на якобы лечение спинальной мышечной атрофии (СМА). Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Информация о срочной потребности в средствах для приобретения дорогостоящего препарата активно распространялась в социальных сетях и СМИ при поддержке известных журналистов и лидеров мнений, что способствовало привлечению значительных сумм. Однако недавно в соцсетях появились жалобы относительно отсутствия отчетности об использовании собранных средств.

По предварительным данным, для сбора средств использовались по меньшей мере четыре финансовых учреждения и цифровые платформы. Правоохранители расследуют дело по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по информации министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, Гусаков выехал из Украины – полиция ищет его след.

Напомним, Львовского активиста из СМА Назария Гусакова заподозрили в злоупотреблении донатами.

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Национальная полиция мошенник

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