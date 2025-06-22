В высокогорном селе на Буковине летом трава и клубника покрылись инеем

В Верхнем Яловце зафиксировали 0°C в июне.

Фото: Валерий Полянчук

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В селе Верхний Яловец Селятинской общины Черновицкой области, расположенном на высоте 980 метров над уровнем моря, 22 июня утром зафиксировали заморозки. Термометр показал 0°C, сообщил глава общины Валерий Полянчук.

«На сегодня утро прохладное», - написал он, опубликовав фотографии, на которых видно траву, листья клубники, крыши домов и кузов автомобиля, покрытые белым инеем. Несмотря на календарное лето, погода в горной местности остается холодной, что и вызвало необычное явление.

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