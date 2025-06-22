Затонувшую яхту британского магната Майка Линча подняли у берегов Сицилии

После трехдневной операции подняли яхту, затонувшую с британским миллиардером.

Фото: DW

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Роскошную яхту Bayesian, которая затонула в августе 2024 года у побережья Сицилии, вызвав гибель британского технологического магната Майка Линча, его дочери и еще пяти человек, подняли со дна Средиземного моря. Об этом сообщает DW.

Трагедия произошла вблизи Портичелло, недалеко от Палермо, когда 56-метровая яхта затонула, унеся жизни семи человек. Пятнадцати другим пассажирам удалось спастись. Для подъема судна задействовали один из самых мощных морских кранов в Европе. Операцию возглавила британская компания TMC Marine, которая откачала воду из корпуса и стабилизировала яхту, окружив ее бонами для предотвращения загрязнения моря.

Верхние палубы Bayesian получили значительные повреждения, а синий корпус был сильно загрязнен после пребывания на глубине 50 метров. Подъем занял три дня: восемь стальных ремней и сложная проволочная система помогли выровнять и поднять судно. Перед этим спасатели отсоединили 72-метровую мачту, которая осталась на дне для дальнейшего извлечения.

Яхту транспортируют в порт Термини-Имерезе на Сицилии с помощью плавучей крановой платформы, где ее разместят в специальной стальной конструкции. После этого судно передадут итальянским следователям для установления причин катастрофы.

Майк Линч, 59-летний основатель компании Autonomy, организовал круиз для друзей, празднуя свое оправдание в США по обвинению в мошенничестве. В 2011 году он продал Autonomy компании Hewlett-Packard за 11 миллиардов долларов, но в 2024 году суд Сан-Франциско признал его невиновным. Расследование причин затопления яхты продолжается.

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