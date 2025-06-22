Российская ракета ударила по полигону Сухопутных войск – есть погибшие и раненые

На полигоне, куда попала ракета, проводились занятия с военнослужащими.

Фото иллюстративное

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Российские войска нанесли ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины, где проходили занятия с военнослужащими. В результате атаки есть погибшие и раненые, сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Благодаря своевременному реагированию на сигнал воздушной тревоги и принятым мерам безопасности удалось избежать значительных потерь. Впрочем, трагедия унесла жизни нескольких военных, а пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь в больницах.

Командование Сухопутных войск выразило соболезнования родным и близким погибших. Для выяснения всех обстоятельств инцидента создана специальная комиссия, а на месте происшествия работают правоохранители.

«Одновременно принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих в случае нанесения повторных ракетных и воздушных ударов государством-агрессором», - говорится в сообщении.

Сейчас известно о 3 погибших и 11 раненых.

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