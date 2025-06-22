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Украина эвакуировала 135 граждан из Израиля

19:40, 22 июня 2025
Украина обеспечила безопасный выезд 135 своих граждан из Израиля.
Украина эвакуировала 135 граждан из Израиля
Фото: Embassy of Ukraine in the State of Israel
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В связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и ракетными обстрелами Израиля со стороны Ирана, Украина организовала эвакуацию 135 своих граждан с территории Государства Израиль. Об этом сообщило Посольство Украины в Израиле.

Эвакуация состоялась в ночь с 21 на 22 июня через наземный пункт пропуска Эйлат/Таба, откуда украинцев доставили в Египет. Посольство обеспечило транспортировку из Тель-Авива до границы, после чего группа отправится по маршруту Шарм-эль-Шейх (Египет) - Кишинев - Одесса - Киев.

Кроме украинцев, оказавшихся в сложной ситуации, помощь была оказана одному гражданину Эстонии, 13 гражданам Латвии, 19 гражданам Молдовы и семи гражданам Азербайджана. Операция проводилась в тесной координации с посольствами Украины в Израиле, Египте и Молдове.

Посольство также обнародовало актуальную информацию о ситуации с безопасностью, источники оповещения о воздушных угрозах и подробные инструкции с контактами для выезда из Израиля.

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Израиль эвакуация

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