CNN раскрыл детали секретного решения Трампа об ударах по иранской ядерной программе

Два ключевых условия Трампа перед ударом по Ирану: мощность и избежание войны.

Фото: CNN

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Телеканал CNN опубликовал подробности процесса принятия президентом США Дональдом Трампом решения о нанесении ударов по иранской ядерной программе, учитывая два ключевых беспокойства. Об этом говорится в материале издания.

Администрация Трампа тщательно скрывала свои планы, а заявление о двухнедельном периоде для принятия решения было тактическим шагом, чтобы скрыть подготовку атаки. По словам высокопоставленных чиновников США, окончательное решение Трамп утвердил только в субботу.

Серьезные дискуссии о возможных ударах по Ирану начались в начале июня, когда директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил Трампу об оценке, что Израиль готов нанести собственные удары. Варианты совместной операции с Израилем разрабатывались еще за несколько месяцев, и советники президента согласовали несколько сценариев.

За неделю до атаки Трамп ежедневно проводил брифинги с командой национальной безопасности. Он настаивал на двух условиях: удары должны были быть достаточно мощными, чтобы уничтожить укрепленные объекты, в частности подземный завод по обогащению урана в Фордо, и не спровоцировать длительную войну, которой Трамп обещал избежать.

Относительно эффективности атаки, американские чиновники выразили уверенность в возможностях бомб, предназначенных для разрушения бункеров. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявил, что предварительная оценка подтверждает «чрезвычайно серьезные повреждения» трех иранских ядерных объектов.

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