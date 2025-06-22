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«Свадьба» с девятилетней украинкой в Диснейленде – полиция Франции сорвала шокирующую церемонию

20:34, 22 июня 2025
Церемонию с девятилетней «невестой» остановили правоохранители.
«Свадьба» с девятилетней украинкой в Диснейленде – полиция Франции сорвала шокирующую церемонию
Фото: Le Parisien
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В парижском Диснейленде отменили мероприятие, которое выглядело как частная свадьба, после того, как выяснилось, что «невесте» всего девять лет. Об этом сообщило издание Le Parisien.

Прокуратура города Мьо задержала четырех человек: 22-летнего гражданина Великобритании, который назвал себя женихом, 41-летнюю мать ребенка из Украины и двух граждан Латвии. Их подозревают в мошенничестве и отмывании денег. По данным следствия, событие было постановочным: «свадьбу» инсценировали с участием около сотни человек, которые играли роли гостей.

Подозреваемый, который представился директором продюсерской компании, заявил, что событие было частью съемок фильма. Медицинское обследование девочки не выявило признаков насилия или принуждения.

Работники парка, которые изначально считали церемонию настоящей, были шокированы, узнав о возрасте «невесты». Администрация Диснейленда отменила аренду парка на этот день и подала заявление в правоохранительные органы. Расследование продолжается.

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полиция дети Франция

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