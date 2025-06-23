Практика судів
  1. У світі

У разі блокування Іраном Ормузької протоки ціни на нафту можуть зрости на 70%, — прогноз JPMorgan

08:54, 23 червня 2025
Ормузька протока — критичний вузол для глобального ринку, адже щодня через неї транспортується близько 20% світових обсягів нафти.
У разі блокування Іраном Ормузької протоки ціни на нафту можуть зрости на 70%, — прогноз JPMorgan
Фото: bloomberg.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У неділю, 22 червня, парламент Ірану схвалив закриття Ормузької протоки після того, як США завдали ударів по ядерних об'єктах країни.

За повідомленням державного телебачення Ірану, остаточне рішення з цього питання прийматиме Рада національної безпеки країни.

Агентство Bloomberg  з посиланням на прогноз JPMorgan стверджує, що у разі блокування протоки ціни на нафту можуть зрости на 70%.

«Повне закриття Ормуза більш ніж на кілька годин або днів – це кошмарний сценарій, який багато спостерігачів вважають неймовірним. Це перекриє потоки та підніме ціни на сиру нафту», - пише видання.

Там також підкреслюють, якщо Іран вирішить завдати удару по нафті у відповідь на удари США, то узбережжя Ірану вздовж Ормузької протоки надасть Тегерану цілу низку варіантів дій: від менш серйозних нападів на судна в регіоні до більш екстремальних альтернатив: атак на танкери за допомогою безпілотників, мін або бомб настільки, що протока стане непрохідною для комерційної.

«Ми можемо намалювати величезний набір сценаріїв та невідомих, які мають всілякі наслідки», - сказав Деніел Стернофф, позаштатний науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету.

Нагадаємо, Ормузька протока – ключовий маршрут, яким щодня проходить близько 20% світової нафти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США Іран нафта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловив позицію стосовно природи зустрічного позову в публічно-правових спорах

Зустрічний позов та тягар доказування в адмінсудочинстві – позиція Верховного Суду.

Санкції за плагіат та ChatGPT – Верховна Рада розгляне законопроект про академічну доброчесність

За допомогою закону про академічну доброчесність планується боротися з корупцією в освіті і збільшувати довіру іноземних партнерів.

Спори з іноземними інвесторами будуть розглядати по-новому: Комітет підготував до прийняття закон щодо міжнародного арбітражу

Зміни спрямовані на те, щоб Україна стала центральним місцем арбітражу для розгляду інвестиційних спорів іноземного інвестора з Україною чи іншою державою

Судді ВАКС позовами про перерахунок суддівської винагороди довели суд до фінансової кризи

Державна виконавча служба блокує рахунки ВАКС, оскільки суд не може виплатити борги власним суддям.

ВАКС отримав нових суддів та працівників апарату, але грошей на зарплати для них не вистачає

Двом новопризначеним суддям Антикорупційного суду поки що не можуть пошити навіть мантії.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Анастасія Радіна
    Анастасія Радіна
    голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики
  • Олександр Палінчак
    Олександр Палінчак
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ігор Мустеца
    Ігор Мустеца
    заступник Генерального прокурора України
  • Юлія Федулеєва
    Юлія Федулеєва
    суддя Київського районного суду м. Одеси