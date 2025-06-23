У разі блокування Іраном Ормузької протоки ціни на нафту можуть зрости на 70%, — прогноз JPMorgan

Ормузька протока — критичний вузол для глобального ринку, адже щодня через неї транспортується близько 20% світових обсягів нафти.

Фото: bloomberg.com

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У неділю, 22 червня, парламент Ірану схвалив закриття Ормузької протоки після того, як США завдали ударів по ядерних об'єктах країни.

За повідомленням державного телебачення Ірану, остаточне рішення з цього питання прийматиме Рада національної безпеки країни.

Агентство Bloomberg з посиланням на прогноз JPMorgan стверджує, що у разі блокування протоки ціни на нафту можуть зрости на 70%.

«Повне закриття Ормуза більш ніж на кілька годин або днів – це кошмарний сценарій, який багато спостерігачів вважають неймовірним. Це перекриє потоки та підніме ціни на сиру нафту», - пише видання.

Там також підкреслюють, якщо Іран вирішить завдати удару по нафті у відповідь на удари США, то узбережжя Ірану вздовж Ормузької протоки надасть Тегерану цілу низку варіантів дій: від менш серйозних нападів на судна в регіоні до більш екстремальних альтернатив: атак на танкери за допомогою безпілотників, мін або бомб настільки, що протока стане непрохідною для комерційної.

«Ми можемо намалювати величезний набір сценаріїв та невідомих, які мають всілякі наслідки», - сказав Деніел Стернофф, позаштатний науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету.

Нагадаємо, Ормузька протока – ключовий маршрут, яким щодня проходить близько 20% світової нафти.

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