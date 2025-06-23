Кличко показав наслідки атаки РФ по Шевченківському району Києва — відео

Ворог вдарив по пʼятиповерхівці в Шевченківському районі столиці.

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Як відомо, 23 червня росіяни завдали комбінованого удару по Києву та Київщині.

Мер столиці Віталій Кличко показав наслідки атаки РФ по Шевченківському району міста.

«Жахлива картина в Шевченківському районі. Великі пошкодження в пʼятиповерхівці в Шевченківському районі», - заявив він.

На місці працюють рятувальники, медики, комунальні служби.

За його словами, наразі відомо про 5 загиблих киян.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджені також квартири 25-поверхового житлового будинку навпроти.

«З нього врятували 10 людей. Із них - 1 дитину та вагітну жінку.

Всього в місті постраждали 19 людей. 8 із них перебувають у стаціонарах міських лікарень», - сказав Кличко.

Внаслідок атаки на столицю минулої ночі є також пошкодження нежитлових приміщень, приватних житлових будинків у Соломʼянському, Дарницькому, Святошинському, Подільському, Голосіївському районах.

Згодом Кличко додав, що кількість загиблих зросла до 6 осіб.

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