У Києві через ворожу атаку змінений рух громадського транспорту біля станції метро «Святошин»

Унаслідок ворожої атаки в ніч на 23 червня рух транспорту поблизу станції метрополітену «Святошин» та на вулиці Івана Виговського перекритий.

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Як відомо, 23 червня росіяни завдали комбінованого удару по Київщині.

Київська міська державна адміністрація повідомила, що через наслідки ворожого обстрілу в Києві частково змінений рух громадського транспорту.

«Унаслідок ворожої атаки в ніч на 23 червня рух транспорту поблизу станції метрополітену «Святошин» та на вул. Івана Виговського перекритий, - заявили у КМДА.

На вул. Івана Виговського транспорт курсує:

▪️ тролейбуси №№ 4, 5, 26, 35 – до площі Валерія Марченка;

▪️ автобус № 32: Литовський проспект – вул. Білицька;

▪️ автобус № 36ТР: вул. Північна – просп. Європейського Союзу – вул. Чорнобильська до площі Валерія Марченка.

Поблизу станції метро «Святошин»:

▪️ автобуси №№ 37, 37А курсують через станцію метро "Нивки";

▪️ автобуси № 90 у напрямку пл. Валерія Марченка слідують за схемою маршруту № 23;

▪️ рух тролейбусів № 41 затримується.

«Київський метрополітен працює в штатному режимі. Утім один вихід зі станції «Святошин» до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту) в напрямку мосту тимчасово зачинений», - зазначили у КМДА.

Згодом там додали, автобусний маршрут № 36ТР тимчасово розділений на 2 окремі ділянки руху:

- від вул. Північної до просп. Європейського Союзу;

- від вул. Чорнобильської до площі Марченка.

У КМДА підкреслили, що це вимушене рішення через тимчасове перекриття руху між цими ділянками.

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