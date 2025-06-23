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В Киеве из-за вражеской атаки изменено движение общественного транспорта возле станции метро «Святошин»

08:27, 23 июня 2025
В результате вражеской атаки в ночь на 23 июня движение транспорта возле станции метрополитена «Святошин» и на улице Ивана Выговского перекрыто.
В Киеве из-за вражеской атаки изменено движение общественного транспорта возле станции метро «Святошин»
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Как известно, 23 июня россияне нанесли комбинированный удар по Киевской области.

Киевская городская государственная администрация сообщила, что из-за последствий вражеского обстрела в Киеве частично изменено движение общественного транспорта.

«В результате вражеской атаки в ночь на 23 июня движение транспорта возле станции метрополитена «Святошин» и на ул. Ивана Выговского перекрыто», — заявили в КГГА.

На ул. Ивана Выговского транспорт курсирует:

▪️ троллейбусы №№ 4, 5, 26, 35 — до площади Валерия Марченко;

▪️ автобус № 32: Литовский проспект — ул. Билицкая;

▪️ автобус № 36ТР: ул. Северная — просп. Европейского Союза — ул. Чернобыльская до площади Валерия Марченко.

Возле станции метро «Святошин»:

▪️ автобусы №№ 37, 37А курсируют через станцию метро «Нивки»;

▪️ автобусы № 90 в направлении пл. Валерия Марченко следуют по схеме маршрута № 23;

▪️ движение троллейбусов № 41 задерживается.

«Киевский метрополитен работает в штатном режиме. Однако один выход со станции «Святошин» к площади Чернобаевской (Героев Бреста) в направлении моста временно закрыт», — отметили в КГГА.

Позже там добавили, что автобусный маршрут № 36ТР временно разделен на 2 отдельные участки движения:

  • от ул. Северной до просп. Европейского Союза;
  • от ул. Чернобыльской до площади Марченко.

В КГГА подчеркнули, что это вынужденное решение из-за временного перекрытия движения между этими участками.

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Киев транспорт метро

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