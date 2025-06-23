РФ нанесла комбинированный удар по Киевской области — в Киеве разрушен подъезд многоэтажки, фото и видео

Россия нанесла удары ракетами и дронами по Киеву и Белой Церкви.

Фото: ГСЧС

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В ночь на 23 июня российские оккупационные войска нанесли комбинированный удар по Киевской области.

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, под массированным обстрелом ракетами и дронами врага находились жилые районы, больницы, спортивная инфраструктура.

В Киеве от обстрелов пострадали Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы.

«Наихудшие последствия — в Шевченковском. Разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. По состоянию на сейчас — 4 погибших», — сообщил он.

Сотрудники ГСЧС спасли 10 раненых людей. Всем оказывается медицинская и психологическая помощь.

Разбор завалов продолжается. По имеющейся информации, под руинами еще есть люди.

Также Клименко добавил, что под удар попал город Белая Церковь, где пострадала жилая и медицинская инфраструктура.

«1 человек погиб, 8 ранены. Во время ликвидации последствий обстрела 2 спасателя получили травмы», — сказал он.

Экстренные службы на месте с первых минут трагедии. Организована работа спасательных штабов. Привлечена необходимая инженерная техника. Работают альпинисты.

«Россия снова продемонстрировала, что для нее не существует понятия «гражданский объект». А для нас нет большей ценности, чем жизнь каждого украинца», — добавил он.

Позже мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате удара по дому в Шевченковском районе погибло 5 человек.

«Всего в городе 19 пострадавших. 8 из них находятся в стационарах городских больниц», — сказал он.

По его словам, в поврежденном доме работают спасатели, дежурят медики.

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