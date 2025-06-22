В Сирии смертник взорвал себя в церкви, погибли по меньшей мере девять человек

Смертник подорвался в христианской церкви близ Дамаска.

Фото: EPA/UPG

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Террорист-смертник совершил взрыв в переполненной христианской церкви Мар Элиас в городе Двейла близ Дамаска, где проходила служба. В результате атаки погибли по меньшей мере девять человек, сообщает Associated Press со ссылкой на сирийские СМИ.

По данным агентства SANA, которое цитирует Министерство здравоохранения Сирии, ранения получили по меньшей мере 15 человек. Британская организация Syrian Observatory for Human Rights сообщила о примерно 30 погибших и раненых, хотя точное количество жертв не уточняется. Некоторые местные источники отмечают, что среди погибших есть дети.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна группировка. По данным Министерства внутренних дел Сирии, нападавший, связанный с «Исламским государством», вошел в церковь, открыл стрельбу по присутствующим, а затем взорвал взрывное устройство. Эту версию подтверждают свидетельства очевидцев.

На место происшествия прибыли силы безопасности и экстренные службы. Это нападение стало первым подобного рода в Сирии за последние годы. Оно произошло в период, когда Дамаск, контролируемый исламистскими силами, пытается получить поддержку религиозных меньшинств, отмечает издание.

Министр информации Сирии Хамза Мостафа осудил атаку, назвав ее террористическим актом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.