Кличко показал последствия атаки РФ по Шевченковскому району Киева — видео

Как известно, 23 июня россияне нанесли комбинированный удар по Киеву и Киевской области.
Мэр столицы Виталий Кличко показал последствия атаки РФ по Шевченковскому району города.
«Ужасная картина в Шевченковском районе. Сильные повреждения в пятиэтажке в Шевченковском районе», — заявил он.
На месте работают спасатели, медики, коммунальные службы.
По его словам, на данный момент известно о 5 погибших киевлянах.
Кроме того, взрывной волной повреждены также квартиры 25-этажного жилого дома напротив.
«Из него спасли 10 человек. Среди них — 1 ребенка и беременную женщину.
Всего в городе пострадали 19 человек. 8 из них находятся в стационарах городских больниц», — сказал Кличко.
В результате атаки на столицу прошлой ночью также имеются повреждения нежилых помещений, частных жилых домов в Соломенском, Дарницком, Святошинском, Подольском, Голосеевском районах.
Позже Кличко добавил, что количество погибших возросло до 6 человек.
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