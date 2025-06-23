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Кличко показал последствия атаки РФ по Шевченковскому району Киева — видео

08:36, 23 июня 2025
Враг ударил по пятиэтажке в Шевченковском районе столицы.
Кличко показал последствия атаки РФ по Шевченковскому району Киева — видео
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Как известно, 23 июня россияне нанесли комбинированный удар по Киеву и Киевской области.

Мэр столицы Виталий Кличко показал последствия атаки РФ по Шевченковскому району города.

«Ужасная картина в Шевченковском районе. Сильные повреждения в пятиэтажке в Шевченковском районе», — заявил он.

На месте работают спасатели, медики, коммунальные службы.

По его словам, на данный момент известно о 5 погибших киевлянах.

Кроме того, взрывной волной повреждены также квартиры 25-этажного жилого дома напротив.

«Из него спасли 10 человек. Среди них — 1 ребенка и беременную женщину.

Всего в городе пострадали 19 человек. 8 из них находятся в стационарах городских больниц», — сказал Кличко.

В результате атаки на столицу прошлой ночью также имеются повреждения нежилых помещений, частных жилых домов в Соломенском, Дарницком, Святошинском, Подольском, Голосеевском районах.

Позже Кличко добавил, что количество погибших возросло до 6 человек.

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Киев Виталий Кличко

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