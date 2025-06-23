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«Судово-юридична газета» вітає з Днем державної служби

09:12, 23 червня 2025
23 червня в Україні держслужбовці відзначають професійне свято.
«Судово-юридична газета» вітає з Днем державної служби
Фото: cnaprv.gov.ua
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Щороку 23 червня державні службовці України відзначають своє професійне свято. День державної служби був започаткований Президентом України 4 квітня 2003 року.

«Судово-юридична газета» вітає всіх держслужбовців з професійним святом!

Нехай всі Ваші зусилля винагороджуються повагою і довірою громадян. Нехай кожен день буде сповненим оптимізму та любові, які допомагатимуть у виконанні почесного і відповідального професійного обов’язку.

Бажаємо Вам здоров'я, добробуту, натхнення, невичерпної енергії, витримки від життєвих випробувань та нових звершень у роботі! 

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