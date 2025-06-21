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Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко Генеральным прокурором Украины

12:44, 21 июня 2025
Руслан Кравченко официально стал Генеральным прокурором Украины.
Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко Генеральным прокурором Украины
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Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко Генеральным прокурором Украины.

"Назначить Кравченко Руслана Андреевича Генеральным прокурором", – говорится в указе главы государства.

Напомним, что Верховная Рада дала согласие на назначение новым Генпрокурором Руслана Кравченко.

«Я не гнусь и не ломаюсь, поэтому советую всем не тратить время и забыть о давлении – я представляю не политическую силу, а Закон», сказал Кравченко после того, как был согласован Верховной Радой для назначения Генпрокурором.

Ранее Кравченко встретился с коллективом Государственной налоговой службы, чтобы подвести итоги своей работы в должности руководителя ведомства. В апреле 2023 года он был назначен на должность председателя Киевской ОВА, а 30 декабря 2024 года  его назначили председателем Государственной налоговой службы.

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Генеральный прокурор Украины Владимир Зеленский

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