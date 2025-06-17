Верховная Рада дала согласие на назначение Руслана Кравченко новым Генпрокурором

Парламент дал согласие на назначение Генпрокурором Руслана Кравченко.

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Парламент 17 июня принял постановление 13375, которым решил дать согласие на назначение Президентом Владимиром Зеленским Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора.

Кандидатуру поддержало 273 депутата.

На вопросы депутатов Руслан Кравченко ответил, что необходимо ускорить набор кадров в прокуратуру, поскольку существующие процедуры слишком громоздки. Для эффективного выполнения задач у прокуратуры должен быть достаточный кадровый потенциал.

Отвечая на вопрос народного депутата Григория Мамки о том, сколько времени понадобится Руслану Кравченко после назначения, чтобы наладить работу прокуратуры и исправить недостатки, Кравченко заявил, что ему потребуется от 3 до 6 месяцев для исправления ситуации.

Относительно замечания депутатов о необходимости проанализировать большое количество уголовных производств, открытых лишь с целью давления на бизнес, и закрыть те из них, которые не имеют под собой оснований, Руслан Кравченко поблагодарил за совет.

На вопрос о борьбе с коррупцией и нарушениях прав человека со стороны ТЦК, Руслан Кравченко сообщил, что антикоррупционные органы продолжают борьбу с коррупцией, а в случаях нарушений со стороны ТЦК проводится надлежащий сбор доказательств.

В настоящее время, с 31 декабря 2024 года, Руслан Кравченко возглавляет Государственную налоговую службу.

До этого, с 10 апреля 2023 по 28 декабря 2024 года, он был главой Киевской областной военной администрации.

Перед этим, как писала «Судебно-юридическая газета», в 2023 году Руслан Кравченко участвовал в конкурсе на должность директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Достаточно долгое время он работал в органах прокуратуры.

Автор: Наталя Мамченко

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