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8000 долларов за побег в Молдову - в Одессе иностранца поймали на попытке переправки военнообязанных

16:27, 17 июня 2025
27-летний иностранец перевозил военнообязанных мужчин на автомобиле в приграничные населенные пункты Одесской области.
8000 долларов за побег в Молдову - в Одессе иностранца поймали на попытке переправки военнообязанных
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В Одессе задержали иностранца, который способствовал незаконному переправлению военнообязанных украинцев в Молдову. Злоумышленнику грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает полиция региона.

По данным следствия, действуя по предварительному сговору с пока не установленным лицом, которое через мессенджер подыскивало мужчин призывного возраста, желающих незаконно покинуть территорию Украины, 27-летний иностранец перевозил их на автомобиле в приграничные населённые пункты Одесской области.

Полицейские задокументировали, как фигурант встретился в областном центре с жителем Одессы, проконсультировал его по дальнейшим действиям и отвёз в один из населённых пунктов Подольского района, граничащего с Молдовой.

Там иностранец получил от «клиента» часть денег — 500 долларов — и предоставил ему жильё.

В дальнейшем одессит должен был получить от сообщника перевозчика подробные инструкции, как пересечь границу, чтобы избежать встречи с пограничными патрулями, и перевести оставшуюся сумму.

Полный «пакет услуг» стоил 8000 долларов.

Однако правоохранители прервали сделку, задержав иностранца в процессуальном порядке.

В качестве вещественных доказательств у него изъяли незаконно полученные деньги, мобильные телефоны с информацией, представляющей интерес для следствия, а также автомобиль, на котором осуществлялась перевозка — на него наложен арест по решению суда.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины путём советов, указаний или устранения препятствий, совершённое из корыстных побуждений и по предварительному сговору группой лиц.

Максимальное наказание по этой статье — девять лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры города Одессы.

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