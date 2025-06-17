8000 доларів за втечу до Молдови — в Одесі іноземця спіймали на спробі переправлення військовозобов’язаних

27-річний іноземець перевозив військовозобов’язаних чоловіків на автівці до прикордонних населених пунктів Одещини.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі затримали іноземця, який сприяв незаконному переправленню військовозобов’язаних українців до Молдови. Зловмиснику загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства: діючи у змові з невстановленою наразі особою, яка підшукувала через месенджер військовозобов’язаних чоловіків, охочих у незаконний спосіб покинути Україну, 27-річний іноземець перевозив їх на автівці до прикордонних населених пунктів Одещини.

Поліцейські задокументували, як фігурант зустрівся в обласному центрі з одеситом, проконсультував його щодо подальших дій і відвіз в один із населених пунктів Подільського району, що межує із Молдовою.

Там іноземець отримав від «клієнта» частину грошей в сумі 500 доларів та забезпечив його житлом.

Надалі одесит мав отримати від спільника перевізника детальніші вказівки, як перетнути кордон, щоб не потрапити на наряди прикордонників, і перерахувати йому решту обумовленої суми.

Усі послуги коштували 8000 доларів.

Однак правоохоронці перервали оборудку, затримавши у процесуальному порядку іноземця.

Поліцейські в якості речових доказів вилучили в нього незаконно здобуті гроші, мобільні телефони з інформацією, що має інтерес для слідства, та автомобіль, на якому здійснювалось перевезення військовозобов’язаного, та на який за рішенням суду накладено арешт.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального Кодексу України, а саме у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками або усуненням перешкод, вчиненому з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб.

Максимальне покарання за цей злочин – дев’ять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.