Руслан Кравченко станет новым Генеральным прокурором: что о нем известно

Руслан Кравченко долгое время работал в органах прокуратуры и был кандидатом на должность директора НАБУ.

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Президент Владимир Зеленский внес представление о назначении новым Генеральным прокурором Руслана Кравченко.

В настоящее время, с 31 декабря 2024 года, Руслан Кравченко возглавляет Государственную налоговую службу.

До этого, с 10 апреля 2023 по 28 декабря 2024 года, он был главой Киевской областной военной администрации.

Перед этим, как писала «Судебно-юридическая газета», в 2023 году Руслан Кравченко участвовал в конкурсе на должность директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Однако он не попал в список финалистов.

Достаточно долгое время он работал в органах прокуратуры.

Руслан Кравченко родился в городе Северодонецк Луганской области.

В 2007-2012 годах учился на военно-юридическом факультете Национального университета «Юридическая академия имени Ярослава Мудрого», где получил диплом магистра по специальности правоведение и воинское звание — «лейтенант юстиции».

В 2012 году назначен на должность следователя Севастопольской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере Крымского региона Украины, затем – на должность старшего следователя.

В апреле 2014 года назначен на должность старшего прокурора Ровенской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере Западного региона Украины, затем – Львовской прокуратуры.

В сентябре 2014 года принят на военную службу по контракту лиц офицерского состава и откомандирован в Генеральную прокуратуру Украины.

3 сентября 2014 года в связи с изменениями в структуре и штатном расписании назначен на должность старшего прокурора военной прокуратуры Львовского гарнизона Западного региона Украины, на указанной должности работал до 30 апреля 2015 года.

В период с 8 сентября 2014 по 10 марта 2015 года был откомандирован и принимал непосредственное участие в антитеррористической операции при исполнении служебных обязанностей на должности прокурора Южного региона Украины, в городах Дебальцево и Артемовск (Бахмут). В соответствии с решением межведомственной комиссии установлен статус участника боевых действий.

С 30 апреля 2015 года до 4 февраля 2019 года работал в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины.

С 4 февраля 2019 года до 10 сентября 2020 года работал на должности заместителя военного прокурора Центрального региона.

17 марта 2020 года, в соответствии с Заключительными и переходными положениями Закона 113-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры» и пунктом 2 части 5 статьи 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе», уволен с военной службы в запас по подпункту «г» (в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий).

С 11 сентября 2020 года по 30 сентября 2020 года работал на должности прокурора отдела организации процессуального руководства и надзора за соблюдением законов при проведении оперативно-розыскной деятельности управления организации процессуального руководства, надзора за исполнением судебных решений и при проведении оперативно-розыскной деятельности Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

С 1 октября 2020 года до 26 октября 2020 года работал на должности начальника управления процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса Специализированной прокуратуры в сфере надзора за уголовными производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса Офиса Генерального прокурора.

С 26 октября 2020 года по 12 марта 2021 года работал на должности начальника управления процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора.

С 15 марта 2021 года и до назначения главой КОВА работал на должности руководителя Бучанской окружной прокуратуры Киевской области.

Во время пребывания на вышеуказанных должностях обеспечил работу возглавляемых им групп прокуроров в резонансных уголовных производствах, в частности: в производстве бывшего президента Украины, как старший группы прокуроров, осуществлял процессуальное руководство и поддерживал государственное обвинение в уголовном производстве по факту совершения бывшим Президентом Украины Виктором Януковичем государственной измены и пособничества в ведении агрессивной войны, в результате чего последний был признан виновным и приговорен к 13 годам лишения свободы; в апелляционной и кассационной инстанциях указанный приговор оставлен в силе.

Автор: Наталя Мамченко

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