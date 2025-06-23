Руслан Кравченко назвав свої завдання та пріоритети на посаді Генпрокурора

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка Генеральним прокурором України.
У понеділок, 23 червня, Руслан Кравченко повідомив, що розпочинає роботу на посаді Генерального прокурора та заявив, що «старого, бюрократичного ритуалу представлення Президентом України не буде, і це наше з ним спільне і зважене рішення».
«Замість бюрократії – дії та рішення. Замість урочистостей – відповідальність. Це ознака змін та системного підходу до роботи, який ми впроваджуємо з першого дня», - підкреслив він.
Також Кравченко назвав свої завдання та пріоритети на посаді Генпрокурора:
Нагадаємо, що Верховна Рада надала згоду на призначення новим Генпрокурором Руслана Кравченка.
«Я не гнуся та не ламаюся, тому раджу всім не витрачати час та забути про тиск – я представляю не політичну силу, а Закон», сказав Кравченко після того, як був погоджений Верховною Радою для призначення Генпрокурором .
Раніше Кравченко зустрівся з колективом Державної податкової служби, щоб підбити підсумки своєї роботи на посаді керівника відомства. У квітні 2023 року вын був призначений на посаду голови Київської ОВА, а 30 грудня 2024 року його призначили головою Державної податкової служби.
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