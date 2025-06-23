Руслан Кравченко назвав свої завдання та пріоритети на посаді Генпрокурора

Руслан Кравченко заявив, що він працюватиме над забезпеченням реальної довіри до органів прокуратури та забезпеченням справедливості у кожному кримінальному провадженні.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка Генеральним прокурором України.

У понеділок, 23 червня, Руслан Кравченко повідомив, що розпочинає роботу на посаді Генерального прокурора та заявив, що «старого, бюрократичного ритуалу представлення Президентом України не буде, і це наше з ним спільне і зважене рішення».

«Замість бюрократії – дії та рішення. Замість урочистостей – відповідальність. Це ознака змін та системного підходу до роботи, який ми впроваджуємо з першого дня», - підкреслив він.

Також Кравченко назвав свої завдання та пріоритети на посаді Генпрокурора:

Зміцнення ролі прокуратури як головного координатора роботи правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та функціонування системи кримінальної юстиції загалом;

Забезпечення реальної довіри до органів прокуратури як зі сторони нашого суспільства, громадськості, так і від наших міжнародних партнерів;

Контроль за законністю використання бюджетних коштів, нульова толерантність до проявів корупції у будь-якій сфері;

Створення умов для подальшого впровадження дієвих гарантій захисту прав та законних інтересів бізнесу;

Забезпечення справедливості у кожному кримінальному провадженні і в першу чергу тих, що стосуються національної безпеки держави;

Особистий контроль за ефективністю здійснення кримінальних проваджень, що стосуються посягань на життя та здоровʼя дітей і неповнолітніх;

Невідворотність покарання для злочинців як в національних судах, так і на міжнародному рівні, і особливий акцент – щодо злочинів агресії та воєнних злочинів, а також встановлення персональної відповідальності кожного воєнного злочинця.

Нагадаємо, що Верховна Рада надала згоду на призначення новим Генпрокурором Руслана Кравченка.

«Я не гнуся та не ламаюся, тому раджу всім не витрачати час та забути про тиск – я представляю не політичну силу, а Закон», сказав Кравченко після того, як був погоджений Верховною Радою для призначення Генпрокурором .

Раніше Кравченко зустрівся з колективом Державної податкової служби, щоб підбити підсумки своєї роботи на посаді керівника відомства. У квітні 2023 року вын був призначений на посаду голови Київської ОВА, а 30 грудня 2024 року його призначили головою Державної податкової служби.

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