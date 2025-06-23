У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено спорткомплекс КПІ, фото

У спорткомплексі КПІ повибивало вікна.

Джерело фото: Сергій Манзюк

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Як відомо, 23 червня росіяни завдали комбінованого удару по Києву та Київщині.

Проректор з адміністративно-фінансової роботи КПІ Ігоря Сікорського Сергій Манзюк повідомив, що внаслідок російської атаки було пошкоджено спорткомплекс навчального закладу.

«В КПІ ніяка будівля не горить! Вікна повибивало, але те що в мережах показують - не наше.

Скла багато. Пропоную сьогодні хто має бажання і можливість прийти в спорткомплекс і допомогти зібрати скло», - повідомив він.

На Facebook-сторінці КПІ ім. Ігоря Сікорського повідомили, що внаслідок чергової ворожої атаки сьогодні вночі знову пошкоджень зазнав кампус КПІ ім. Ігоря Сікорського:

- Спорткомплекс

- декілька навчальних корпусів

- чотири гуртожитки

Інформації про постраждалих серед студентів/працівників внаслідок пошкоджень будівель університету немає. Служби університету розпочали ліквідацію наслідків.

«Запрошуємо бажаючих доєднуватися до прибирання наслідків атаки!

Також важливо зазначити, що інформація, яка розповсюджується у деяких новинних каналах щодо пожежі будівлі КПІ, руйнувань тощо не відповідає дійсності. Пожежа була у будівлі, яка не належить університету. Щодо необхідності зазначити коректну інформацію були надіслані повідомлення у відповідні канали і у деяких з них вона була підкоригована», - сказано у повідомленні.

Джерело фото: Сергій Манзюк

Джерело фото: facebook.com/kpiuaofficial

Раніше мер столиці Віталій Кличко показав наслідки атаки РФ по Шевченківському району міста.

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