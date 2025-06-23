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Індійська блогерка втекла від чоловіка і поскаржилась у поліцію — він не дозволяв знімати рілси та змушував прибирати

10:42, 23 червня 2025
Жінка звинуватила чоловіка в тому, що через хатні обов’язки втратила підписників в Instagram і не могла розвивати кар’єру в соцмережах.
Індійська блогерка втекла від чоловіка і поскаржилась у поліцію — він не дозволяв знімати рілси та змушував прибирати
Фото: stock.adobe.com
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В Індії блогерка на ім’я Ніша подала заяву до поліції на власного чоловіка — за її словами, через хатні обов’язки, які він на неї поклав, вона втратила змогу знімати відео для соцмереж. А це, своєю чергою, призвело до зменшення кількості її підписників. Про це повідомляє The Independent.

«Я не мала часу створювати рілси», — заявила Ніша в поліції.

Жінка активно веде Instagram і, за даними ЗМІ, публікує до двох відео щодня. Але її кар’єра блогерки опинилася під загрозою після того, як чоловік — Віджендра — почав вимагати більше уваги до хатньої роботи.

Коли Ніша погодилась, її акаунт у соцмережі почав втрачати підписників — спершу двох, але жінка запевняє, що причина саме в обмеженні часу на контент.

«Кількість підписників зменшилась, бо чоловік змушував мене мити посуд і прибирати», — скаржилась вона поліцейським.

Після сварки жінка залишила чоловіка та переїхала до батьків у місто Пілхува, де й подала скаргу до правоохоронців. Проте чоловік подав зустрічну заяву: мовляв, надмірне захоплення дружини соцмережами завадило їй виконувати домашні обов’язки.

За словами чоловіка, Ніша навіть погрожувала покинути його, якщо він не дозволить їй публікувати рілси.

Видання вказує, що справу вдалося залагодити: поліція провела з подружжям консультацію, після чого Ніша відкликала скаргу. Водночас, за інформацією ЗМІ, пара досі живе окремо.

Наслідки конфлікту виявились серйозними: Віджендра втратив роботу та наразі має труднощі з працевлаштуванням.

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Індія

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