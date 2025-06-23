Володимир Зеленський відреагував на атаку РФ та показав її наслідки, фото та відео

Володимир Зеленський підкреслив, що тільки в Києві було пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків.

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Як відомо, 23 червня росіяни завдали комбінованого удару по Києву та Київщині.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку РФ.

«Після ударів по об’єктах ядерної програми в Ірані було багато галасу з Москви – російське керівництво демонстративно засуджувало «ракетно-бомбові» кроки. Сьогодні Москва мовчить після того, як російська армія завдала абсолютно цинічного удару російсько-іранськими «шахедами» та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших наших міст і громад. Тільки в Києві було пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків. Це звичайні житлові будинки», - сказав він.

Глава держави повідомив, що станом на зараз відомо про шістьох убитих людей. Ще одна людина вбита цим ударом у Білій Церкві в Київській області, де «шахед» влучив у лікарню.

«Мої співчуття всім рідним та близьким. Рятувальники наразі розбирають завали й надають допомогу всюди, де потрібно», - підкреслив Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що цей удар пошкодив об’єкти в чотирьох областях. Загалом було 352 дрони, серед них 159 шахедів, за цю ніч, 16 ракет. За попередніми даними, була застосована й балістика з Північної Кореї.

«Значна частина дронів і ракет була збита нашими захисниками неба. Але не всі. І кожному в країнах поруч із Росією, Іраном, Північною Кореєю варто думати про те, чи зможуть там захистити життя, якщо ця коаліція вбивць збережеться й продовжить поширення терору. Сьогодні під час візиту в Британію говоритиму з партнерами саме про це – про наш захист, який повинен стати основою значно сильнішого спільного захисту. А також будемо домовлятися про нові й сильні кроки тиску на Росію за цю війну та заради припинення ударів», - додав він.

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