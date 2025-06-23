Getty Images против Stability AI: в Британии продолжается судебная битва, которая может изменить правила игры для искусственного интеллекта

Суд рассматривает обвинения в незаконном использовании миллионов изображений для обучения ИИ без разрешения правообладателей.

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В Великобритании впервые рассматривается дело о нарушении авторского права в контексте обучения искусственного интеллекта. Иск глобального фотостока Getty Images против компании Stability AI может стать прецедентом и повлиять на дальнейшую судьбу креативной индустрии, регулирование ИИ и баланс между инновациями и авторским правом. Об этом сообщает Courthouse News.

Что произошло

Getty Images обвиняет Stability AI в использовании миллионов изображений, защищенных авторским правом, без разрешения и оплаты — для обучения модели Stable Diffusion, генеративного искусственного интеллекта, способного создавать фотореалистичные изображения по текстовым запросам.

На открытии слушаний в Высоком суде Лондона адвокат Getty заявила, что дело — это не противостояние творчества и технологий, а требование справедливого подхода: ИИ должен обучаться исключительно на лицензированном контенте.

Stability AI отвергает обвинения, утверждая, что лишь «незначительная часть» результатов работы модели схожа с изображениями Getty. Компания также поставила под сомнение юрисдикцию британского суда, заявив, что обучение модели происходило на серверах Amazon в США.

Правовая борьба

Суд недавно сузил рамки дела, отклонив попытку Getty включить в иск утверждение о якобы способности модели ИИ генерировать запрещенный контент. Суд постановил, что такие обвинения не были должным образом обоснованы.

Почему это важно

Это первое крупное дело в Великобритании, которое рассматривает обучение ИИ с точки зрения авторского права. Его последствия могут выйти далеко за пределы страны — судебное решение потенциально повлияет на международные нормы в сфере ИИ, интеллектуальной собственности и цифрового регулирования.

Адвокаты Stability AI предупреждают, что иск Getty представляет собой «открытую угрозу» не только для их компании, но и для всей индустрии генеративного ИИ.

Контекст

На фоне стремительного развития ИИ правительство Великобритании декларирует амбиции стать «мировым лидером в сфере искусственного интеллекта». Премьер-министр Кир Стармер заявил, что страна сделает ИИ двигателем экономики, рассчитывая на ежегодный рост производительности на 1,5% и прибавку к ВВП в $57 миллиардов.

Тем временем сотни британских музыкантов и артистов — среди них Дуа Липа, Элтон Джон, Пол Маккартни и Coldplay — подписали открытое письмо премьеру с призывом защитить авторские права и не позволить использовать их творчество без согласия.

Что говорит закон

В Великобритании коммерческое использование текста и данных для обучения ИИ не освобождается от действия авторского права — и именно это лежит в основе претензий Getty.

Юристы подчеркивают: страна, выйдя из ЕС, получила возможность создать собственную систему регулирования, сбалансированную между интересами правообладателей, технологических компаний и общества.

Европейское и международное влияние

Getty подала аналогичный иск в США, однако он пока находится на начальной стадии. В то же время в ЕС был принят AI Act — новая система регулирования, требующая от генеративных моделей соблюдения принципов прозрачности и уважения к авторским правам.

Ожидается, что решение британского суда по делу Getty против Stability будет вынесено позже в этом году. Эксперты подчеркивают: оно будет иметь не только юридическое, но и политическое значение — особенно с учетом нового законопроекта о ИИ, находящегося на рассмотрении в парламенте.

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