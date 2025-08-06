Работник не может выйти на работу и не может выполнять ее дистанционно: как действовать работодателю

В случае невозможности работников выполнять работу, у работодателя есть несколько вариантов решения данной ситуации.

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В случаях, когда работник не может быть физически на работе и не имеет возможности выполнять свои обязанности дистанционно, работодатель имеет несколько вариантов действий. Об этом напомнили в Гоструда.

При возможности целесообразно предоставить работникам оплачиваемые отпуска (ежегодные, социальные), а также отпуска без сохранения заработной платы, предоставляемые в обязательном порядке и отпуска без сохранения заработной платы, предоставляемые по соглашению сторон в порядке, определенном законодательством (ст. ст. 25, 26 Закона Украины «Об отпусках».

В период действия военного положения отпуск без сохранения зарплаты может предоставляться без ограничения срока – по заявлению работника. Это предусмотрено статьей 12 Закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Также есть еще один вариант – приостановление трудового договора. Это позволяет временно остановить исполнение обязанностей без увольнения.

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