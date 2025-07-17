Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Верховна Рада прийняла закон, яким у новій редакції викладено статтю КК про відповідальність за втручання в діяльність адвоката

07:45, 17 липня 2025
Під втручанням в діяльність адвоката буде розумітися незаконне перешкоджання прибуттю адвоката до суду, органів прокуратури, органів досудового розслідування, на підприємства, в установи, організації незалежно від форми власності, до їх окремих приміщень для здійснення представництва інтересів особи.
Верховна Рада прийняла закон, яким у новій редакції викладено статтю КК про відповідальність за втручання в діяльність адвоката
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 12320 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо забезпечення дотримання гарантій адвокатської діяльності.

Крім того, що КУпАП доповнять статтею 185-16 «Порушення заборони ототожнення адвоката з клієнтом», змінами до Кримінального кодексу викладається в новій редакції стаття 397 «Втручання в діяльність адвоката».

Відповідно до неї вважатимуться кримінально протиправними діяння незаконного перешкоджання прибуттю адвоката до суду, органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, а також будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню професійної діяльності адвоката та реалізації його повноважень.

Отже, стаття 397 КК «Втручання в діяльність адвоката» буде викладена у наступній редакції.

  • Незаконне перешкоджання прибуттю адвоката до суду, органів прокуратури, органів досудового розслідування, на підприємства, в установи, організації незалежно від форми власності, до їх окремих приміщень для здійснення представництва інтересів особи, якій таким адвокатом надається правнича допомога, незаконне перешкоджання зустрічі адвоката з особою, якій надається правнича допомога, а також будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню професійної діяльності адвоката та виконанню його повноважень, визначених законами або іншими нормативно-правовими актами із здійснення захисту або представництва особи, - караються штрафом від 200 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або пробаційним наглядом на строк до 3 років, або обмеженням волі на той самий строк.
  • Ті самі дії, вчинені шляхом втручання у будь-якій формі у конфіденційне спілкування між адвокатом (адвокатами) та особою, якій таким адвокатом (адвокатами) надається правнича допомога, у тому числі шляхом прослуховування, перехоплення, фіксації змісту розмов, повідомлень та листування, незаконний огляд, копіювання, вилучення або розголошення зібраних, опрацьованих, підготовлених адвокатом матеріалів (документів), а також незаконний огляд, вилучення та копіювання інформації, яка міститься на технічних засобах і носіях інформації, якими адвокат користується у зв’язку зі своєю професійною діяльністю, проникнення в житло (приміщення, місце роботи адвоката), проведення в них огляду, обшуку чи інших слідчих дій, проведення особистого обшуку адвоката, витребовування чи виїмка документів адвоката, а так само будь-які інші умисні дії, що призвели до доступу сторонніх осіб до адвокатської таємниці та/або її розголошення, крім випадків, якщо такі дії вчиняються в порядку та у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, - караються штрафом від 300 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або пробаційним наглядом на строк до 3 років, або обмеженням волі на той самий строк.
  • Вплив у будь-якій формі, за винятком дій, передбачених статтями 398-400 цього Кодексу, на адвоката з метою перешкоджання виконанню ним визначених законом повноважень із здійснення захисту, представництва та надання інших видів правничої допомоги особі - карається штрафом від 600 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або пробаційним наглядом на строк до 3 років, або обмеженням волі на той самий строк.
  • Дії, передбачені частиною першою, другою або третьою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням свого службового становища, - караються штрафом від 700 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до 3 років, або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України закон адвокат

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада прийняла закон, яким у новій редакції викладено статтю КК про відповідальність за втручання в діяльність адвоката

Під втручанням в діяльність адвоката буде розумітися незаконне перешкоджання прибуттю адвоката до суду, органів прокуратури, органів досудового розслідування, на підприємства, в установи, організації незалежно від форми власності, до їх окремих приміщень для здійснення представництва інтересів особи.

В Україні збільшать чисельність СБУ і Центру спецоперацій «А» зокрема — Рада прийняла закон

Також законом передбачено, що військовослужбовці СБУ мають право застосовувати зброю та бойову техніку в порядку, встановленому нині для ЗСУ.

Суддівський імунітет не є безмежним, навіть якщо йдеться про ВАКС – ВРП нагадала судді Віктору Маслову норми законодавства

Вища рада правосуддя фактично нагадала судді ВАКС Віктору Маслову, що суддівський імунітет не дорівнює свавільному тлумаченню закону.

За публічне пов’язування адвоката з клієнтом у соцмережах будуть штрафувати — Верховна Рада прийняла закон

Передбачені штрафи від 3400 грн за публічне ототожнення адвоката та клієнта, у тому числі через медіа, журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки, цифрові платформи, соціальні мережі, інтернет-ресурси.

Чоловікам, які вчасно уточнили дані, прийшли повідомлення про штрафи від ТЦК у Резерв+ – що радять у Міноборони

Військовозобов’язані вчасно уточнили свої дані, але їм все одно прийшли штрафи у Резерв+ – що каже відповідальна за цифровізацію в Міноборони Катерина Черногоренко

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Яроцький
    Віталій Яроцький
    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС