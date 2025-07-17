Верховна Рада прийняла закон, яким у новій редакції викладено статтю КК про відповідальність за втручання в діяльність адвоката

Під втручанням в діяльність адвоката буде розумітися незаконне перешкоджання прибуттю адвоката до суду, органів прокуратури, органів досудового розслідування, на підприємства, в установи, організації незалежно від форми власності, до їх окремих приміщень для здійснення представництва інтересів особи.

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Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 12320 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо забезпечення дотримання гарантій адвокатської діяльності.

Крім того, що КУпАП доповнять статтею 185-16 «Порушення заборони ототожнення адвоката з клієнтом», змінами до Кримінального кодексу викладається в новій редакції стаття 397 «Втручання в діяльність адвоката».

Відповідно до неї вважатимуться кримінально протиправними діяння незаконного перешкоджання прибуттю адвоката до суду, органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, а також будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню професійної діяльності адвоката та реалізації його повноважень.

Отже, стаття 397 КК «Втручання в діяльність адвоката» буде викладена у наступній редакції.

Незаконне перешкоджання прибуттю адвоката до суду, органів прокуратури, органів досудового розслідування, на підприємства, в установи, організації незалежно від форми власності, до їх окремих приміщень для здійснення представництва інтересів особи, якій таким адвокатом надається правнича допомога, незаконне перешкоджання зустрічі адвоката з особою, якій надається правнича допомога, а також будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню професійної діяльності адвоката та виконанню його повноважень, визначених законами або іншими нормативно-правовими актами із здійснення захисту або представництва особи, - караються штрафом від 200 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або пробаційним наглядом на строк до 3 років, або обмеженням волі на той самий строк.

Ті самі дії, вчинені шляхом втручання у будь-якій формі у конфіденційне спілкування між адвокатом (адвокатами) та особою, якій таким адвокатом (адвокатами) надається правнича допомога, у тому числі шляхом прослуховування, перехоплення, фіксації змісту розмов, повідомлень та листування, незаконний огляд, копіювання, вилучення або розголошення зібраних, опрацьованих, підготовлених адвокатом матеріалів (документів), а також незаконний огляд, вилучення та копіювання інформації, яка міститься на технічних засобах і носіях інформації, якими адвокат користується у зв’язку зі своєю професійною діяльністю, проникнення в житло (приміщення, місце роботи адвоката), проведення в них огляду, обшуку чи інших слідчих дій, проведення особистого обшуку адвоката, витребовування чи виїмка документів адвоката, а так само будь-які інші умисні дії, що призвели до доступу сторонніх осіб до адвокатської таємниці та/або її розголошення, крім випадків, якщо такі дії вчиняються в порядку та у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, - караються штрафом від 300 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або пробаційним наглядом на строк до 3 років, або обмеженням волі на той самий строк.

Вплив у будь-якій формі, за винятком дій, передбачених статтями 398-400 цього Кодексу, на адвоката з метою перешкоджання виконанню ним визначених законом повноважень із здійснення захисту, представництва та надання інших видів правничої допомоги особі - карається штрафом від 600 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або пробаційним наглядом на строк до 3 років, або обмеженням волі на той самий строк.

Дії, передбачені частиною першою, другою або третьою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням свого службового становища, - караються штрафом від 700 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до 3 років, або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Автор: Наталя Мамченко

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