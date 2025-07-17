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Для військовослужбовців, які втратили працездатність, збільшили строк для звернення за призначенням грошової допомоги

08:15, 17 липня 2025
Верховна Рада ухвалила зміни до закону про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей щодо окремих питань виплати одноразової грошової допомоги.
Для військовослужбовців, які втратили працездатність, збільшили строк для звернення за призначенням грошової допомоги
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Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 13168 про внесення змін до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо окремих питань виплати одноразової грошової допомоги.

Передбачено:

  • збільшення строку з 3-х місяців до одного року, протягом якого особа, звільнена з військової служби, має право звернутися за призначенням та виплатою одноразової грошової допомоги у разі часткової втрати працездатності без встановлення їй інвалідності внаслідок отримання поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання під час виконання нею обов’язків військової служби (зміни до п. 2 статті 16 Закону)
  • внесені уточнення щодо отримання грошової допомоги, що виплачується у разі загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової служби у розмірі 15 мільйонів гривень стосовно військовослужбовців, які загинули (померли) під час перебування у полоні (зміни до п. 3 статті 16-2 Закону).

Так, у підпункті 7 пункту 2 статті 16 буде встановлено, що одноразова грошова допомога призначається і виплачується у разі отримання військовослужбовцем поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання під час виконання ним обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності, а також особою, звільненою з військової служби, яка частково втратила працездатність внаслідок зазначених причин, але не пізніше ніж через один рік після звільнення її з військової служби.

У підпункті «б» пункту 1 статті 16-2 визначено, що одноразова грошова допомога призначається і виплачується у розмірі:

  • 400-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому встановлено відповідну групу інвалідності, - у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи,
  • 300-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому встановлено відповідну групу інвалідності, - у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи,
  • 250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому встановлено відповідну групу інвалідності, - у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності III групи.

У новій редакції викладено абзац другий пункту 3 статті 16-2.

Відповідно до неї розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця в період дії воєнного стану визначається Кабміном з урахуванням того, що розмір одноразової грошової допомоги, що виплачується у разі загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової служби, у тому числі під час перебування у полоні (крім військовослужбовців, які добровільно здалися у полон), становить 15 мільйонів гривень.

Ця норма про 15 млн грн набуває чинності через один місяць з дня, наступного за днем опублікування закону, та застосовується з 24 лютого 2022 року.

Як зазначають автори ініціативи, прийнятий закон потребуватиме додаткових видатків з бюджету.

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