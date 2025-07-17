Для военнослужащих, утративших трудоспособность, увеличили срок для обращения за назначением денежной помощи

Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 13168 о внесении изменений в Закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» относительно отдельных вопросов выплаты единовременной денежной помощи.
Предусмотрено:
Так, в подпункте 7 пункта 2 статьи 16 будет установлено, что единовременная денежная помощь назначается и выплачивается в случае получения военнослужащим ранения (контузии, травмы или увечья), заболевания во время выполнения им обязанностей военной службы, что привело к частичной утрате трудоспособности без установления ему инвалидности, а также лицом, уволенным с военной службы, которое частично утратило трудоспособность вследствие указанных причин, но не позднее чем через один год после увольнения его с военной службы.
В подпункте «б» пункта 1 статьи 16-2 определено, что единовременная денежная помощь назначается и выплачивается в размере:
В новой редакции изложен абзац второй пункта 3 статьи 16-2. В соответствии с ней размер единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) военнослужащего в период действия военного положения определяется Кабмином с учетом того, что размер единовременной денежной помощи, выплачиваемой в случае гибели (смерти) военнослужащего во время выполнения им обязанностей военной службы, в том числе во время пребывания в плену (кроме военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен), составляет 15 миллионов гривен.
Эта норма о 15 млн грн вступает в силу через один месяц со дня, следующего за днем опубликования закона, и применяется с 24 февраля 2022 года.
Как отмечают авторы инициативы, принятый закон потребует дополнительных расходов из бюджета.
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