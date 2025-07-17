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Для военнослужащих, утративших трудоспособность, увеличили срок для обращения за назначением денежной помощи

08:15, 17 июля 2025
Верховная Рада приняла изменения в закон о социальной защите военнослужащих и членов их семей относительно отдельных вопросов выплаты единовременной денежной помощи.
Для военнослужащих, утративших трудоспособность, увеличили срок для обращения за назначением денежной помощи
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Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 13168 о внесении изменений в Закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» относительно отдельных вопросов выплаты единовременной денежной помощи.

Предусмотрено:

  • Увеличение срока с 3-х месяцев до одного года, в течение которого лицо, уволенное с военной службы, имеет право обратиться за назначением и выплатой единовременной денежной помощи в случае частичной утраты трудоспособности без установления ему инвалидности вследствие получения ранения (контузии, травмы или увечья), заболевания во время выполнения им обязанностей военной службы (изменения в п. 2 статьи 16 Закона).
  • Внесены уточнения относительно получения денежной помощи, выплачиваемой в случае гибели (смерти) военнослужащего во время выполнения им обязанностей военной службы в размере 15 миллионов гривен, в отношении военнослужащих, погибших (умерших) во время пребывания в плену (изменения в п. 3 статьи 16-2 Закона).

Так, в подпункте 7 пункта 2 статьи 16 будет установлено, что единовременная денежная помощь назначается и выплачивается в случае получения военнослужащим ранения (контузии, травмы или увечья), заболевания во время выполнения им обязанностей военной службы, что привело к частичной утрате трудоспособности без установления ему инвалидности, а также лицом, уволенным с военной службы, которое частично утратило трудоспособность вследствие указанных причин, но не позднее чем через один год после увольнения его с военной службы.

В подпункте «б» пункта 1 статьи 16-2 определено, что единовременная денежная помощь назначается и выплачивается в размере:

  • 400-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором установлена соответствующая группа инвалидности, - в случае установления военнослужащему инвалидности I группы.
  • 300-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором установлена соответствующая группа инвалидности, - в случае установления военнослужащему инвалидности II группы.
  • 250-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором установлена соответствующая группа инвалидности, - в случае установления военнослужащему инвалидности III группы.

В новой редакции изложен абзац второй пункта 3 статьи 16-2. В соответствии с ней размер единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) военнослужащего в период действия военного положения определяется Кабмином с учетом того, что размер единовременной денежной помощи, выплачиваемой в случае гибели (смерти) военнослужащего во время выполнения им обязанностей военной службы, в том числе во время пребывания в плену (кроме военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен), составляет 15 миллионов гривен.

Эта норма о 15 млн грн вступает в силу через один месяц со дня, следующего за днем опубликования закона, и применяется с 24 февраля 2022 года.

Как отмечают авторы инициативы, принятый закон потребует дополнительных расходов из бюджета.

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