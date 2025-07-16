Предприятия, строящие сети xPON и мобильной связи, смогут бронировать 100% работников строительных бригад

Минцифры позволило критически важным компаниям бронирование 100% работников, строящих сети xPON и мобильной связи.

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Компании, создающие устойчивые к отключениям электроэнергии интернет-сети по технологии xPON и мобильные сети, признанные критически важными, смогут ускорить строительство новых сетей, особенно в районах, где связь прерывается из-за отсутствия света или вовсе отсутствует. Об этом сообщили в Минцифре.

Надежная интернет и мобильная связь сегодня — это не просто удобство, а критически важный элемент национальной безопасности, обороноспособности, доступа к государственным сервисам, образованию, работе и коммуникации с близкими.

Однако из-за мобилизационных вызовов телеком-отрасль столкнулась с серьезной нехваткой профильных специалистов. Речь идет о работниках, строящих энергонезависимые сети и обеспечивающих подключение к ним как населения, так и учреждений. По предварительным оценкам, дефицит кадров превышал 2,5 тысяч технических специалистов.

Кто может быть включен в перечень критически важных предприятий, строящих сети xPON и мобильной связи?

Поставщик электронных коммуникационных услуг, который:

имеет статус критически важного предприятия от Минцифры;

строит сети xPON или мобильную связь.

Как попасть в список критически важных предприятий?

Поставщик электронных коммуникационных услуг должен подать обращение в Минцифру по электронной почте [email protected], добавив:

информацию о фактическом покрытии сетями xPON и мобильной связи;

отчет по форме 1-Т, представленный регулятору услуг в сфере электронных коммуникаций;

информацию о запланированном строительстве сетей;

предоставить список адресов, где услуги уже предоставляются;

приказ о включении работников в строительные бригады.

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