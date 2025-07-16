Кабмин упорядочил полномочия Государственной налоговой службы

Кабинет Министров утвердил изменения в Положение о ГНС, которыми обновлены и расширены её полномочия в соответствии с действующим законодательством.
В частности, ГНС получила новую функцию — администрирование взноса на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью. Эти средства будут направлены на финансирование социальной защиты лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью.
Поэтому уточнены функции и права ГНС в отношении:
ведения учета, администрирования и контроля за своевременностью представления отчетности;
проверки полноты, достоверности и своевременности начисления и уплаты взноса;
применения ответственности;
погашения налоговой задолженности и взыскания недоимки;
участия в анализе и прогнозировании поступлений взноса;
составления отчетности о состоянии расчетов плательщиков с бюджетом и тому подобное;
усиления контроля за подакцизной продукцией.
Положение дополнено нормами о лицензировании деятельности субъектов хозяйствования в сфере:
выращивания табака и ферментации табачного сырья;
оптовой и розничной торговли этой продукцией.
Учет и контроль за оборотом маркированной подакцизной продукции ГНС будет осуществлять с использованием Электронной системы оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.
ГНС также уполномочена:
контролировать уплату акциза с ввоза, производства и реализации на таможенной территории Украины маркированной продукции;
выполнять требования законодательства в сфере оборота подакцизной продукции;
обеспечивать электронную прослеживаемость оборота продукции;
администрировать уплату авансовых взносов по налогу на прибыль и НДФЛ субъектами розничной торговли топливом.
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