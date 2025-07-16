Кабмин упорядочил полномочия Государственной налоговой службы

Налоговая служба будет администрировать вклад в поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью.

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Кабинет Министров утвердил изменения в Положение о ГНС, которыми обновлены и расширены её полномочия в соответствии с действующим законодательством.

В частности, ГНС получила новую функцию — администрирование взноса на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью. Эти средства будут направлены на финансирование социальной защиты лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью.

Поэтому уточнены функции и права ГНС в отношении:

ведения учета, администрирования и контроля за своевременностью представления отчетности;

проверки полноты, достоверности и своевременности начисления и уплаты взноса;

применения ответственности;

погашения налоговой задолженности и взыскания недоимки;

участия в анализе и прогнозировании поступлений взноса;

составления отчетности о состоянии расчетов плательщиков с бюджетом и тому подобное;

усиления контроля за подакцизной продукцией.

Положение дополнено нормами о лицензировании деятельности субъектов хозяйствования в сфере:

выращивания табака и ферментации табачного сырья;

оптовой и розничной торговли этой продукцией.

Учет и контроль за оборотом маркированной подакцизной продукции ГНС будет осуществлять с использованием Электронной системы оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

ГНС также уполномочена:

контролировать уплату акциза с ввоза, производства и реализации на таможенной территории Украины маркированной продукции;

выполнять требования законодательства в сфере оборота подакцизной продукции;

обеспечивать электронную прослеживаемость оборота продукции;

администрировать уплату авансовых взносов по налогу на прибыль и НДФЛ субъектами розничной торговли топливом.

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