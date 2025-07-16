Кабмін упорядкував повноваження Державної податкової служби

19:35, 16 липня 2025
Податкова служба адмініструватиме внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю.
Кабінет Міністрів затвердив зміни до Положення про ДПС, якими оновлено та розширено її повноваження відповідно до чинного законодавства.
Зокрема, ДПС отримала нову функцію — адміністрування внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування соціального захисту осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю.
Тому уточнені функції та права ДПС щодо:
- ведення обліку, адміністрування та контролю за своєчасністю подання звітності;
- перевірки повноти, достовірності та своєчасності нарахування і сплати внеску;
- застосування відповідальності;
- погашення податкового боргу та стягнення недоїмки;
- участі в аналізі та прогнозуванні надходжень внеску;
- складання звітності щодо стану розрахунків платників із бюджетом тощо;
- посилення контролю за підакцизною продукцією.
Положення доповнено нормами щодо ліцензування діяльності суб’єктів господарювання у сфері:
- вирощування тютюну та ферментації тютюнової сировини;
- оптової та роздрібної торгівлі цією продукцією.
Облік та контроль за обігом маркованої підакцизної продукції ДПС буде здійснювати із використанням Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.
ДПС також уповноважена:
- контролювати сплату акцизу із ввезення, виробництва та реалізації на митній території України маркованої продукції;
- виконувати вимоги законодавства у сфері обігу підакцизної продукції;
- забезпечувати електронну простежуваність обігу продукції;
- адмініструвати сплату авансових внесків з податку на прибуток і ПДФО суб’єктами роздрібної торгівлі пальним.
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