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Кабмін упорядкував повноваження Державної податкової служби

19:35, 16 липня 2025
Податкова служба адмініструватиме внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю.
Кабмін упорядкував повноваження Державної податкової служби
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Кабінет Міністрів затвердив зміни до Положення про ДПС, якими оновлено та розширено її повноваження відповідно до чинного законодавства. 

Зокрема, ДПС отримала нову функцію — адміністрування внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування соціального захисту осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю.

Тому уточнені функції та права ДПС щодо:

  • ведення обліку, адміністрування та контролю за своєчасністю подання звітності;
  • перевірки повноти, достовірності та своєчасності нарахування і сплати внеску;
  • застосування відповідальності;
  • погашення податкового боргу та стягнення недоїмки;
  • участі в аналізі та прогнозуванні надходжень внеску;
  • складання звітності щодо стану розрахунків платників із бюджетом тощо;
  • посилення контролю за підакцизною продукцією.  

Положення доповнено нормами щодо ліцензування діяльності суб’єктів господарювання у сфері:

  • вирощування тютюну та ферментації тютюнової сировини;
  • оптової та роздрібної торгівлі цією продукцією.

Облік та контроль за обігом маркованої підакцизної продукції ДПС буде здійснювати із використанням Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

ДПС також уповноважена: 

  • контролювати сплату акцизу із ввезення, виробництва та реалізації на митній території України маркованої продукції;
  • виконувати вимоги законодавства у сфері обігу підакцизної продукції;
  • забезпечувати електронну простежуваність обігу продукції;
  • адмініструвати сплату авансових внесків з податку на прибуток і ПДФО суб’єктами роздрібної торгівлі пальним.

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податкова Кабінет Міністрів України

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