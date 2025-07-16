Кабмін упорядкував повноваження Державної податкової служби

Податкова служба адмініструватиме внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю.

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Кабінет Міністрів затвердив зміни до Положення про ДПС, якими оновлено та розширено її повноваження відповідно до чинного законодавства.

Зокрема, ДПС отримала нову функцію — адміністрування внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування соціального захисту осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю.

Тому уточнені функції та права ДПС щодо:

ведення обліку, адміністрування та контролю за своєчасністю подання звітності;

перевірки повноти, достовірності та своєчасності нарахування і сплати внеску;

застосування відповідальності;

погашення податкового боргу та стягнення недоїмки;

участі в аналізі та прогнозуванні надходжень внеску;

складання звітності щодо стану розрахунків платників із бюджетом тощо;

посилення контролю за підакцизною продукцією.

Положення доповнено нормами щодо ліцензування діяльності суб’єктів господарювання у сфері:

вирощування тютюну та ферментації тютюнової сировини;

оптової та роздрібної торгівлі цією продукцією.

Облік та контроль за обігом маркованої підакцизної продукції ДПС буде здійснювати із використанням Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

ДПС також уповноважена:

контролювати сплату акцизу із ввезення, виробництва та реалізації на митній території України маркованої продукції;

виконувати вимоги законодавства у сфері обігу підакцизної продукції;

забезпечувати електронну простежуваність обігу продукції;

адмініструвати сплату авансових внесків з податку на прибуток і ПДФО суб’єктами роздрібної торгівлі пальним.

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