США хочуть купувати українські дрони, — Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що США зацікавлені в закупівлі українських дронів, а Україна, зі свого боку, хоче придбати американську зброю.

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Президент Володимир Зеленський розповів, що США хочуть купувати українські дрони. Натомість Україна зацікавлена у придбанні зброї, яка є тільки у Сполучених Штатів. Про це Зеленський сказав у коментарі Newsmax.

"Є багато дронів, які є лише у нас. І ми обговорюємо це із Президентом Трампом. Я сказав йому, що дуже хочу купувати у вас речі, які є лише у вас. Він відповів, що Америка хоче купувати українські безпілотники. Я хочу, щоб Америка допомогла нам захистити наше небо. Це дуже важливо", — сказав Президент.

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