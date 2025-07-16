США хотят покупать украинские дроны, — Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что США заинтересованы в закупке украинских дронов, а Украина со своей стороны хочет приобрести американское оружие.

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Президент Владимир Зеленский рассказал, что США хотят покупать украинские дроны. В то же время Украина заинтересована в приобретении оружия, которое есть только у Соединенных Штатов. Об этом Зеленский сказал в комментарии Newsmax.

"Есть много дронов, которые есть только у нас. И мы обсуждаем это с президентом Трампом. Я сказал ему, что очень хочу покупать у вас вещи, которые есть только у вас. Он ответил, что Америка хочет покупать украинские беспилотники. Я хочу, чтобы Америка помогла нам защитить наше небо. Это очень важно", - сказал Президент.

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