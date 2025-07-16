Підприємства, які будують мережі xPON та мобільного звʼязку, зможуть бронювати 100% працівників будівельних бригад

Мінцифри дозволило критично важливим компаніям бронювання 100% працівників, які будують мережі xPON та мобільного звʼязку.

Фото: Getty Images

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Компанії, які створюють стійкі до відключень електроенергії інтернет-мережі за технологією xPON та мобільні мережі, визнані критично важливими, зможуть прискорити будівництво нових мереж, особливо в районах, де зв’язок переривається через відсутність світла або відсутній зовсім. Про це повідомили у Мінцифри.

Надійний інтернет і мобільний зв’язок сьогодні — це не просто зручність, а критично важливий елемент національної безпеки, обороноздатності, доступу до державних сервісів, освіти, роботи та комунікації з близькими.

Однак через мобілізаційні виклики телеком-галузь зіткнулася з серйозною нестачею профільних спеціалістів. Йдеться про працівників, які будують енергонезалежні мережі та забезпечують підключення до них як населення, так і установ. За попередніми оцінками, дефіцит кадрів перевищував 2,5 тисячі технічних фахівців.

Хто може бути включеним у перелік критично важливих підприємств, які будують мережі xPON та мобільного звʼязку?

Постачальник електронних комунікаційних послуг, який:

має статус критично важливого підприємства від Мінцифри;

будує мережі xPON або мобільний звʼязок.

Як потрапити до переліку критично важливих підприємств?

Постачальник електронних комунікаційних послуг має подати звернення до Мінцифри на електронну пошту [email protected], додавши:

інформацію про фактичне покриття мережами xPON та мобільного звʼязку;

звіт за формою 1-Т, поданий до регулятора послуг у сфері електронних комунікацій;

інформацію про заплановане будівництво мереж;

надати перелік адрес, де послуги вже надаються;

наказ про включення працівників до будівельних бригад.

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