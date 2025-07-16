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Зеленський підписав подання для призначення Дениса Шмигаля міністром оборони

19:59, 16 липня 2025
Володимир Зеленський повідомив, що підписав подання до Ради для призначення Дениса Шмигаля міністром оборони.
Зеленський підписав подання для призначення Дениса Шмигаля міністром оборони
Фото: Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що підписав подання до Верховної Ради про призначення Дениса Шмигаля міністром оборони. Також Президент розповів, що "Укроборонпром" очолить Герман Сметанін.

За словами Президента, через Міноборони будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості. 

"Сьогодні я вже підписав документи до Верховної Ради України про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони. Через Міністерство оборони будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості. Герман Сметанін очолить Укроборонпром", - розповів Зеленський у вечірньому зверненні.

Також він повідомив, що зараз близько 40% зброї на фронті — українського виробництва. До кінця першого півріччя роботи нового уряду частку української зброї потрібно збільшити до 50%. 

Нагадаємо, 16 липня Рада відправила уряд у відставку, підтримавши відставку прем’єра Дениса Шмигаля.

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Володимир Зеленський Денис Шмигаль Міноборони

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