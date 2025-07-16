Верховна Рада відправила уряд у відставку, підтримавши відставку Дениса Шмигаля

Голосування за призначення Юлії Свириденко новим прем’єр-міністром заплановане на 17 липня.

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Парламент підтримав відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. За відповідний проект постанови 13485 проголосував 261 народний депутат.

Прийняття Верховною Радою рішення про відставку прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабміну.

Голосування за призначення новим прем’єр-міністром Юлії Свириденко заплановане на 17 липня.

Як раніше повідомлялося, Денис Шмигаль може зайняти посади міністра оборони.

Автор: Наталя Мамченко

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