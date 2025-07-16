Верховная Рада отправила правительство в отставку, поддержав отставку Дениса Шмыгаля

Голосование за назначение Юлии Свириденко новым премьер-министром запланировано на 17 июля.

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Парламент поддержал отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля. За соответствующий проект постановления 13485 проголосовал 261 народный депутат.

Принятие Верховной Радой решения об отставке премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабинета министров.

Голосование за назначение новым премьер-министром Юлии Свириденко запланировано на 17 июля.

Как ранее сообщалось, Денис Шмыгаль может занять должность министра обороны.

Автор: Наталя Мамченко

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