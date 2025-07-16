Герман Сметанін очолить Укроборонпром — Зеленський

Герман Сметанін, який очолює Мінстратегпром, керуватиме Укроборонпромом.

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Герман Сметанін, який зараз є міністром з питань стратегічних галузей промисловості України, очолить Укроборонпром. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

За словами Президента, через Міноборони в оновленому уряді будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості.

"Герман Сметанін очолить Укроборонпром. Завдання дуже конкретне, чітке – зараз української зброї на фронті в усіх наших операціяз біля 40 %. Це вже значно більше української зброї, ніж будь-коли за час незалежності нашої держави. Обсяги дісйно великі, але потрібно більше. Наших можливостей виштовхувати війну на територію Росії – туди, звідки її принесли. Щоби вони відчували, що вони зробили і яка ціна путінської відмови від припинення вогню і справжнього миру", – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський підписав подання для призначення Дениса Шмигаля міністром оборони.

16 липня Рада відправила уряд у відставку, підтримавши відставку прем’єра Дениса Шмигаля.

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