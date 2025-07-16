Практика судів
  1. В Україні

Міністром юстиції стане Герман Галущенко – Давид Арахамія назвав список майбутніх міністрів, представлених на фракції

20:49, 16 липня 2025
За словами Давида Арахамії, наступним міністром юстиції замість Ольги Стефанішиної стане Герман Галущенко, який до цього займав пост міністра енергетики
Міністром юстиції стане Герман Галущенко – Давид Арахамія назвав список майбутніх міністрів, представлених на фракції
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав кандидатський склад оновленого Уряду України. 

Він розповів, що відбулося засідання фракції за участі Володимира Зеленського, керівника ОП Андрія Єрмака, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука й першого віцеспікера Олександра Корнієнка.

На ньому представили кандидатів на посади в Кабміні, які також були присутні.

За словами Арахамії,  було представлено таких кандидатів на посади в Кабміні:

  • Юлія Свириденко – прем’єр-міністр України;
  • Михайло Федоров – перший віцепрем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації;
  • Олексій Кулеба – віцепрем’єр-міністр – міністр розвитку інфраструктури та територій;
  • Тарас Качка – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
  • Матвій Бідний – міністр молоді та спорту;
  • Герман Галущенко – міністр юстиції;
  • Світлана Гринчук – міністр енергетики;
  • Денис Улютін – міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України;
  • Наталія Калмикова – міністр ветеранів України;
  • Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ;
  • Оксен Лісовий – міністр освіти і науки;
  • Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я;
  • Сергій Марченко – міністр фінансів;
  • Андрій Сибіга – міністр закордонних справ;
  • Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства;
  • Денис Шмигаль – міністр оборони.

Верховна Рада розгляне зазначені кандидатури на найближчому засіданні. Арахамія підкреслив, що консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають.

Нагадаємо, 16 липня Рада відправила уряд у відставку, підтримавши відставку прем’єра Дениса Шмигаля.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України Давид Арахамія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні збільшать чисельність СБУ і Центру спецоперацій «А» зокрема — Рада прийняла закон

Також законом передбачено, що військовослужбовці СБУ мають право застосовувати зброю та бойову техніку в порядку, встановленому нині для ЗСУ.

Суддівський імунітет не є безмежним, навіть якщо йдеться про ВАКС – ВРП нагадала судді Віктору Маслову норми законодавства

Вища рада правосуддя фактично нагадала судді ВАКС Віктору Маслову, що суддівський імунітет не дорівнює свавільному тлумаченню закону.

За публічне пов’язування адвоката з клієнтом у соцмережах будуть штрафувати — Верховна Рада прийняла закон

Передбачені штрафи від 3400 грн за публічне ототожнення адвоката та клієнта, у тому числі через медіа, журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки, цифрові платформи, соціальні мережі, інтернет-ресурси.

Чоловікам, які вчасно уточнили дані, прийшли повідомлення про штрафи від ТЦК у Резерв+ – що радять у Міноборони

Військовозобов’язані вчасно уточнили свої дані, але їм все одно прийшли штрафи у Резерв+ – що каже відповідальна за цифровізацію в Міноборони Катерина Черногоренко

«Усі рівні, але деякі рівніші за інших» – як члени Вищої ради правосуддя проходили співбесіди з ВККС

Реальністю стала ситуація, коли спочатку члени ВРП проголосували за членів ВККС, а потім члени ВККС проголосували за членів Ради правосуддя.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Василяка
    Дмитро Василяка
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду