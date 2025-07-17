В Киеве провели масштабную операцию по ликвидации мошеннических колл-центров, фото

В столице прекращена работа ряда мошеннических колл-центров.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Офис Генерального прокурора сообщил, что правоохранители провели масштабную операцию, в результате которой в столице была прекращена деятельность ряда мошеннических колл-центров. Об этом информирует официальный сайт ОГП.

Организованные группы лиц, используя арендованные офисные помещения, создали разветвленную инфраструктуру фиктивных финансовых сервисов, которые под видом брокерских компаний и известных финансовых платформ склоняли граждан к инвестированию средств в криптовалюту или «выгодную» торговлю на фондовых биржах.

«Фактически они завладевали средствами граждан, в том числе из европейских стран.

Во время обысков в офисах изъята компьютерная техника (более 650 системных блоков и ноутбуков), мобильные телефоны, серверы, которые использовались в противоправной деятельности, и другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного производства», — сообщили в ОГП.

На данный момент следственные действия продолжаются. Устанавливаются организаторы незаконных колл-центров.

В ОГП добавили, что Киевская городская прокуратура и окружные прокуратуры 14 июля также прекратили работу нелегальных колл-центров. В ходе обысков было изъято более 300 системных блоков и ноутбуков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.