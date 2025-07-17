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В Киеве провели масштабную операцию по ликвидации мошеннических колл-центров, фото

11:30, 17 июля 2025
В столице прекращена работа ряда мошеннических колл-центров.
В Киеве провели масштабную операцию по ликвидации мошеннических колл-центров, фото
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Офис Генерального прокурора сообщил, что правоохранители провели масштабную операцию, в результате которой в столице была прекращена деятельность ряда мошеннических колл-центров. Об этом информирует официальный сайт ОГП.

Организованные группы лиц, используя арендованные офисные помещения, создали разветвленную инфраструктуру фиктивных финансовых сервисов, которые под видом брокерских компаний и известных финансовых платформ склоняли граждан к инвестированию средств в криптовалюту или «выгодную» торговлю на фондовых биржах.

«Фактически они завладевали средствами граждан, в том числе из европейских стран.

Во время обысков в офисах изъята компьютерная техника (более 650 системных блоков и ноутбуков), мобильные телефоны, серверы, которые использовались в противоправной деятельности, и другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного производства», — сообщили в ОГП.

На данный момент следственные действия продолжаются. Устанавливаются организаторы незаконных колл-центров.

В ОГП добавили, что Киевская городская прокуратура и окружные прокуратуры 14 июля также прекратили работу нелегальных колл-центров. В ходе обысков было изъято более 300 системных блоков и ноутбуков.

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ОГП мошенник

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    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС