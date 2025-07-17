У Києві провели масштабну операцію з ліквідації шахрайських колл-центрів, фото

В столиці припинено роботу ряду шахрайських колл-центрів.

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Офіс Генерального прокурора повідомив, що правоохоронці провели масштабну операцію, в результаті якої в столиці припинено роботу ряду шахрайських колл-центрів. Про це інформує офіційний сайт ОГП.

Організовані групи осіб, використовуючи орендовані офісні приміщення створили розгалужену інфраструктуру фіктивних грошових сервісів, які під виглядом брокерських компаній та відомих фінансових платформ схиляють громадян до інвестування коштів у криптовалюту чи вигідну торгівлю на фондових біржах.

«Фактично вони заволодівали коштами громадян, у тому числі з європейських країн.

Під час обшуків в офісах вилучено комп’ютерну техніку (понад 650 системних блоків та ноутбуків), мобільні телефони, сервери, які використовувалися у протиправній діяльності та інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження», - заявили в ОГП.

Наразі слідчі дії тривають. Встановлюються організатори незаконних колл-центрів.

В ОГП додали, що Київська міська прокуратура та окружні прокуратури 14 липня також припинили роботу незаконних колл-центрів. У ході обшуків вилучено більше 300 системних блоків та ноутбуків.

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