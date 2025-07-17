Верховна Рада призначила новим прем’єр-міністром України Юлію Свириденко – біографія

Народні депутати проголосували за призначення Юлії Свириденко на посаду очільниці уряду України.

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Верховна Рада проголосувала за призначення новим прем’єр-міністром України Юлії Свириденко.

Відповідне рішення підтримали 262 депутати.

Як відомо, до цього вона займала посаду першого віце-прем’єр-міністра – міністра економіки України з 4 листопада 2021 року.

Перед з цим з грудня 2020 року по листопад 2021 року була заступницею керівника Офісу Президента. До цього вона займала посаду першого заступника міністра розвитку економіки (2019-2020 роки).

З 27 червня 2025 року — заступник голови Ради з питань підтримки підприємництва, консультативно-дорадчого органу при Президенті.

Юлія Свириденко народилася 25 грудня 1985 року у Чернігові у сім'ї службовців. Батько працював в Чернігівському відділенні Антимонопольного комітету України, мати обіймала посаду в обласній раді.

2008 року закінчила з відзнакою Київський торговельно-економічний університет, спеціальність «менеджмент антимонопольної діяльності», магістр з менеджменту антимонопольної діяльності. В тому ж році вступила до аспірантури Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю «економіка та управління національним господарством».

Трудову діяльність розпочала 2008 року на посаді економістки з фінансової роботи українсько-андоррського спільного підприємства АТ «АМП» (Київ). Згодом працювала оцінювачкою Чернігівського міжміського бюро технічної інвентаризації, заступницею директора ТОВ «Еко-Втор» (Київ).

2011 року призначена головою Постійного представництва Чернігова у місті Усі (КНР), єдиного представництва українського міста в КНР (на громадських засадах). На посаді голови Постійного представництва сприяла залученню інвестицій до економіки Чернігова та Чернігівської області, створенню сприятливих умов іноземним інвесторам для ведення бізнесу в Чернігові та Чернігівській області, підтримці зв'язків між органами місцевого самоврядування Чернігова та Чернігівської області та регіонів Китайської Народної Республіки, а також між представниками ділових кіл Чернігова та Чернігівської області та регіонів Китайської Народної Республіки.

З травня 2015 року — радниця голови Чернігівської обласної державної адміністрації Куліча.

Із серпня 2015 року — начальниця Департаменту економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

Закінчила програму навчання менеджерів (2016, Німецька академія управління Нижньої Саксонії (DMAN), Німеччина). Учасниця програми «Академія доброго урядування та підвищення компетентності в Європі», організованій Європейською академією Берліна, за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини (вересень 2016, Берлін).

З вересня 2017 року виконувала обов'язки першої заступниця голови Чернігівської обласної державної адміністрації. Згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 14 березня 2018 року № 28-к призначена першою заступницею голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

З 30 липня до 28 листопада 2018 року — в. о. голови Чернігівської ОДА.

З березня по вересень 2019 року — очільниця ТОВ «Сідко Україна», що спеціалізується на виробництві кормів для диких птахів і займається перероблюванням органічної продукції.

З 29 вересня 2019 до 22 липня 2020 року — заступниця Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Автор: Наталя Мамченко

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