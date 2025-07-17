Середня кількість справ і матеріалів, що перебували на розгляді судді-доповідача, із розрахунку на одного суддю КЦС ВС за І півріччя 2025 року становила 566 проти 559 за відповідний період минулого року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Упродовж перших шести місяців цього року на розгляді КЦС ВС перебувало 16 404 процесуальних звернення і справи цивільного судочинства (за відповідний період 2024 року – 16 761 процесуальне звернення і справа). З них надійшло 9207 нових, в тому числі 8878 касаційних справ і 329 інших процесуальних звернень. Про це повідомив офіційний сайт Верховного Суду.

За цей час касаційний суд розглянув 8528 звернень і справ, на кінець звітного періоду тривав розгляд 7503 звернень і справ. На розгляд Великої Палати ВС передано 29, а на розгляд Об’єднаної палати КЦС ВС – 27 звернень і справ.

КЦС ВС розглянув 8235 касаційних скарг, 1212 з яких задовольнив (14,7 %). Щодо 3769 касаційних скарг (45,8 %) відмовлено у відкритті провадження.

Крім того, протягом І півріччя 2025 року КЦС ВС розглянув 45 апеляційних скарг, 159 клопотань про визначення підсудності, 89 заяв про перегляд рішень за нововиявленими або виключними обставинами.

У І півріччі 2025 року зросло навантаження на суддів КЦС ВС. Так, середня кількість справ і матеріалів, що перебували на розгляді судді-доповідача, із розрахунку на одного суддю КЦС ВС за цей період становила 566 проти 559 за відповідний період минулого року. Це зумовлено тим, що цього року правосуддя в касаційному суді здійснюють 29 суддів порівняно з 30 у І півріччі 2024-го.

Таким чином, кількість нових надходжень справ і матеріалів до касаційного суду майже не змінюється, а суддівський склад зменшується, тож і навантаження на суддів зростає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.