У Верховній Раді готуються призначити уряд на чолі з Юлією Свириденко

Почалося засідання парламенту, на якому 17 липня призначать склад нового уряду.

Фото: Ярослав Железняк

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 17 липня призначить новий склад уряду. Відповідне засідання вже почалося.

Прем’єр-міністром буде призначена Юлія Свириденко. Відповідну рекомендацію прийняти

проект постанови 13494, внесений Президентом Володимиром Зеленським, вже надав комітет.

Також Володимир Зеленський вніс проекти постанов про призначення міністром оборони Дениса Шмигаля та міністром закордонних справ Андрія Сибігу (проекти 13496 і 13495). Їх також планують проголосувати 17 липня.

Склад нового уряду вже озвучив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Зокрема, міністром юстиції буде призначений Герман Галущенко, який до цього займав пост міністра енергетики.

За повідомленнями депутатів, Ольга Стефанішина, яка займала пост віце-прем’єр-міністра з євроінтеграції – міністра юстиції до цього, стане новим послом України у США замість Оксани Маркарової.

Напрям євроінтеграції України замість Стефанішиної очолить Тарас Качка, який до цього був заступником Юлії Свириденко та торговим представником України. Він стане віце-прем'єр-міністром з євроінтеграції.

Статус Михайла Федорова буде підвищено до першого віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації.

Інший колишній заступник Юлії Свириденко – Олексій Соболєв – стане міністром об’єднаного міністерства – міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Стосовно долі екс-міністра оборони Рустема Умєрова, якого до цього називали кандидатом на роль посла України у США, депутати озвучують різні версії, зокрема те, що він може отримати посаду у РНБО.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.