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В Верховной Раде готовятся назначить правительство во главе с Юлией Свириденко

11:08, 17 июля 2025
Началось заседание парламента, на котором 17 июля будет назначен состав нового правительства.
В Верховной Раде готовятся назначить правительство во главе с Юлией Свириденко
Фото: Ярослав Железняк
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Верховная Рада 17 июля назначит новый состав правительства. Соответствующее заседание уже началось.

Премьер-министром будет назначена Юлия Свириденко. Соответствующую рекомендацию принять проект постановления 13494, внесенный Президентом Владимиром Зеленским, уже предоставил комитет.

Также Владимир Зеленский внес проекты постановлений о назначении министром обороны Дениса Шмыгаля и министром иностранных дел Андрея Сибиги (проекты 13496 и 13495). Их также планируют проголосовать 17 июля.

Состав нового правительства уже озвучил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. В частности, министром юстиции будет назначен Герман Галущенко, который до этого занимал пост министра энергетики.

По сообщениям депутатов, Ольга Стефанишина, которая занимала пост вице-премьер-министра по евроинтеграции – министра юстиции до этого, станет новым послом Украины в США вместо Оксаны Маркаровой.

Направление евроинтеграции Украины вместо Стефанишиной возглавит Тарас Качка, который до этого был заместителем Юлии Свириденко и торговым представителем Украины. Он станет вице-премьер-министром по евроинтеграции.

Статус Михаила Федорова будет повышен до первого вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации.

Другой бывший заместитель Юлии Свириденко – Алексей Соболев – станет министром объединенного министерства – министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Относительно судьбы экс-министра обороны Рустема Умерова, которого до этого называли кандидатом на роль посла Украины в США, депутаты озвучивают различные версии, в частности то, что он может получить должность в СНБО.

Автор: Наталя Мамченко

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Началось заседание парламента, на котором 17 июля будет назначен состав нового правительства.

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    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС