В Верховной Раде готовятся назначить правительство во главе с Юлией Свириденко

Началось заседание парламента, на котором 17 июля будет назначен состав нового правительства.

Фото: Ярослав Железняк

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 17 июля назначит новый состав правительства. Соответствующее заседание уже началось.

Премьер-министром будет назначена Юлия Свириденко. Соответствующую рекомендацию принять проект постановления 13494, внесенный Президентом Владимиром Зеленским, уже предоставил комитет.

Также Владимир Зеленский внес проекты постановлений о назначении министром обороны Дениса Шмыгаля и министром иностранных дел Андрея Сибиги (проекты 13496 и 13495). Их также планируют проголосовать 17 июля.

Состав нового правительства уже озвучил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. В частности, министром юстиции будет назначен Герман Галущенко, который до этого занимал пост министра энергетики.

По сообщениям депутатов, Ольга Стефанишина, которая занимала пост вице-премьер-министра по евроинтеграции – министра юстиции до этого, станет новым послом Украины в США вместо Оксаны Маркаровой.

Направление евроинтеграции Украины вместо Стефанишиной возглавит Тарас Качка, который до этого был заместителем Юлии Свириденко и торговым представителем Украины. Он станет вице-премьер-министром по евроинтеграции.

Статус Михаила Федорова будет повышен до первого вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации.

Другой бывший заместитель Юлии Свириденко – Алексей Соболев – станет министром объединенного министерства – министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Относительно судьбы экс-министра обороны Рустема Умерова, которого до этого называли кандидатом на роль посла Украины в США, депутаты озвучивают различные версии, в частности то, что он может получить должность в СНБО.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.