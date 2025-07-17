Минобороны упростило правила использования БпЛА во время войны – отменены устаревшие требования

Новые нормы будут действовать во время военного положения и три месяца после его завершения.

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Министерство обороны обновило сразу четыре ключевых приказа, регулирующих использование беспилотников, отменив ряд норм, утративших актуальность в условиях войны. Изменения будут действовать в течение военного положения и еще три месяца после его завершения.

Что изменилось

В частности, упрощены требования к полетам и обслуживанию БпАК (беспилотных авиационных комплексов):

• Не применяются правила полетов государственной авиации к беспилотникам одноразового использования всех типов и классов, а также к БпАК I класса категорий «микро» (до 2 кг, типа Mavic 3) и «мини» (до 15 кг, типа DJI Matrice 300).

• Большинство дронов не подлежат обязательной регистрации в государственном реестре воздушных судов.

• Операторы БпАК I класса не обязаны проходить летную медицинскую комиссию. Разрешение на управление теперь предоставляет командир воинской части.

• Правила медицинского обеспечения полетов не распространяются на экипажи БпАК I класса.

«Условия на фронте быстро меняются, и мы работаем над тем, чтобы у военных было больше свободы в использовании современных технологий. Регулирование не должно излишне их обременять или создавать бюрократические барьеры», — отметил заместитель министра обороны Валерий Чуркин.

Обновления инициировал Офис поддержки изменений Минобороны в сотрудничестве с Главным управлением государственной авиации МОУ и Командованием Сил беспилотных систем ВСУ. Там отметили, что нормы приведены в соответствие с реалиями современной войны.

«Ранее в приказах были требования, которые не только невозможно было выполнить в боевых условиях, но и которые представляли опасность — например, обязательство размещать контактные данные операторов на беспилотниках», — пояснила руководительница Офиса изменений МОУ Юлия Марушевская.

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