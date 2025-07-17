Комитет госвласти поддержал назначение Юлии Свириденко премьер-министром

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Верховную Раду поступило представление Президента Владимира Зеленского о назначении Юлии Свириденко премьер-министром Украины.
Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 17 июля поддержал представление Владимира Зеленского относительно нового главы правительства.
Об этом сообщили нардепы в соцсетях.
16 депутатов отдали голоса «За», еще четверо — воздержались.
Напомним, 16 июля Рада отправила правительство в отставку, поддержав отставку премьера Дениса Шмыгаля.
«Судебно-юридическая газета» также писала, что Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко предложил ей возглавить Кабинет Министров.
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал кандидатский состав обновленного правительства Украины.
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