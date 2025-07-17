Бывшего главу ТЦК из Киевской области, обвиняемого в незаконном обогащении, оставили под стражей

Киевский апелляционный суд оставил без изменений постановление Печерского районного суда Киева.

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Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на постановление Печерского районного суда города Киева от 5 июня 2025 года, которым было удовлетворено ходатайство прокурора и продлен обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 августа 2025 года включительно, с определением залога в размере 1450 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 4 390 600 гривен. Об этом сообщил официальный сайт Киевского апелляционного суда.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление Печерского районного суда от 5 июня 2025 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты — без удовлетворения.

Суд напомнил, что лицо обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 114-1, частью 3 статьи 369, статьей 368-5 Уголовного кодекса Украины.

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