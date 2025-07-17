Ексочільника ТЦК з Київщини, обвинуваченого у незаконному збагаченні, залишили під вартою

Київський апеляційний суд залишив без змін ухвалу Печерського районного суду Києва.

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Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 5 червня 2025 року, якою задоволено клопотання прокурора та продовжено обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 1 серпня 2025 року включно, з визначенням застави у розмірі 1450 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 4 390 600 гривень. Про це повідомив офіційний сайт Київського апеляційного суду.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 5 червня 2025 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.

Суд нагадав, що особа обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 114-1, частиною 3 статті 369, статтею 368-5 Кримінального кодексу України.

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